Desde que Sergio George llegó al Perú para ser parte de “La gran estrella”, se especuló sobre un posible romance con Gisela Valcárcel. Ambos intercambiaron elogios durante los programas, aunque en las últimas horas el productor confirmó que no existe nada más que show entre ambos. “Es buena persona, de pronto en el show un comentario o dos, pero es vacilarte, a mí me encanta el show, yo conozco como es la onda aquí en Perú, me encanta el show, hago las cosas muy inocentes”, precisó para “Amor y fuego”. Video: Willax TV.