Magaly se burla de Christian Domínguez por cantarle a Sergio George: “¿Estás cantando o gritando?”

Magaly Medina no quedó satisfecha con la presentación musical de los conductores de “América hoy” ante Sergio George y, en especial, con la de Christian Domínguez. “Qué tortura. ¿Quién le ha dicho que sabe cantar?, él no sabe cantar, a veces creo que hasta ni técnica tiene; que siga bailando el gusano y con eso que lo contraten las orquestas (...)”, afirmó. Además, agregó que si ella hubiera estado en la posición del productor, le hubiera dicho: ¿Me estás cantando, me estás gritando o estás cacareando?”. Video: ATV