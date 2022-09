En la última edición de “D’mañana”, Metiche aprovechó en comentar el inesperado final de “La gran estrella”, reality de canto de Gisela Valcárcel. En este contexto, el conductor no dudó en bromear con su compañera Karla Tarazona, y dijo que estaría recibiendo propuestas para ser parte del programa de la ´Señito’. “A mí me gustaría que regresen las ‘Reinas del show’, tienen que volver los mediáticos, de todas maneras. Me comentan que a Karla Tarazona la han estado llamando para que baile en ‘Reinas del Show’”, señaló. Ante esto, la presentadora negó rotundamente esos rumores. “Yo ya hice mi comentario y dije yo no volvería a pisar ese lugar. No gracias, yo soy feliz así”, comentó. VIDEO: Panamericana