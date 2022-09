Giuliana Rengifo dispuesta a enfrentarse a Magaly Medina en vivo: “No pediría dinero”

Giuliana Rengifo se comunicó con el programa “En boca de todos” para hablar sobre las actividades por sus 39 años de vida. Sin embargo, no faltaron las preguntas relacionadas con su reciente ampay con el notario Paul Pineda. De esta forma, la cantante indicó que no tendría problema alguno para sentarse cara a cara con Magaly Medina para hablar sobre su situación actual, pero aclaró que solo aceptaría una entrevista en vivo. “Yo no tengo problema en ir a su set. La gente que no oculta nada, que no teme nada, no tiene miedo de enfrentarse. Yo quiero ir a su set, no hacer una nota, porque se editan”, comentó. Asimismo, aseguró que no busca recibir algún beneficio monetario con esto. “Yo quiero una entrevista en el set, ahí sí. Yo no pido dinero, es solo solucionar las cosas”, acotó. VIDEO: América TV