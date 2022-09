La ex chica reality Shirley Arica se mostró muy impotente por la manera en como desconocidos vienen frustrando sus logros con rumores malintencionados. “Yo no soy esa muchacha”, señaló.

Shirley Arica se ha visto envuelta en una nueva polémica. Resulta ser que un video íntimo ha sido difundido y las especulaciones apuntan a que ella sería la protagonista. ¿La razón? La mujer del clip tiene dos tatuajes similares a los que tiene Arica. Ante los señalamientos, las cámaras de “Amor y fuego” fueron en busca de la ex chica reality para consultarle sobre el tema. “ Más que afectarme a mí, afecta a mi familia. Ver a mi mamá mortificada, llorando, a la gente que me rodea triste. Siento que vengo haciendo las cosas de la mejor manera posible y por qué opacar lo que hago con algo así (...) Yo no soy esa muchacha”, declaró la modelo. VIDEO: “Amor y fuego”