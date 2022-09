Shirley critica a Rodney Pío tras ser ampayado: “Sí tiene para el whisky, pero no para la hija”

¡Indignada! Fiel a su estilo, Shirley Arica se sinceró con las cámaras de “Amor y fuego” con respecto a cómo es su relación actual con el padre de su hija, Rodney Pío. Después de revelar que aún no están divorciados oficialmente, la ‘chica realidad’ se mostró incómoda por el ampay de su expareja con Chris Soifer. “Sí, los vi cuando iba de salida. Yo dije: Cómo no pasa (la pensión para su hija), pero sí tiene para tomar whisky. Tiene para el taxi para llevar a la muchacha a su casa, pero no para la hija”, comentó. Cabe mencionar que ambos fueron vistos en la misma discoteca que la misma Shirley junto a Ítalo Valcárcel. Video: Willax