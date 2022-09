Giuliana Rengifo acudió a “En boca de todos” la tarde de este 21 de septiembre para referirse a su reciente ampay con el notario Paul Pineda, emitido en el programa de Magaly Medina. Pese a que ella y el letrado indicaron, días atrás, que eran personas solteras y que no estaban haciendo daño a nadie con su vinculación, Ricardo Rondón cuestionó a la cumbiambera y señaló que el abogado no la había oficializado como pareja. Entonces, visiblemente incómoda por su comentario, la artista le increpó: “¿Y yo lo estoy oficializando como pareja? No seas machista. Yo no lo he considerado como pareja y no quiero que se mezclen las cosas”. VIDEO: América TV