A propósito del lanzamiento de su nueva canción, Dalia Durán aprovechó su estancia en “América hoy” para demostrar a los conductores y al productor musical Sergio George que el canto era otro de sus talentos. “A mí no me deja ni que me escuche el señor Sergio George, ahí está mi canción hace rato”, señaló la artista, antes de dejar boquiabiertos a los presentes con su rango vocal. Edson Dávila reaccionó de inmediato y halagó a la cubana: “ Verdad que ahora eres cantante. Cómo tapó la boca ”. VIDEO: América hoy