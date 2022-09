Este lunes 19 de septiembre, Rafael Cardozo publicó un breve comunicado para renunciar a su estadía en “Esto es guerra”; sin embargo, este martes 20, la producción no quiso aceptarlas. Mister G se pronunció y, muy incómodo, dijo: “Esto lo leí al terminar el programa. El productor general le escribió a Rafael Cardozo, lo ha llamado hoy. Como todos los que están aquí, tenemos un contrato. Las renuncias no se hacen a través de redes sociales. Se avisan previa conversación con la producción y la gerencia. Es un trabajo, no un juego”. VIDEO: América TV