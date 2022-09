Rodrigo González recordó que el notario Paul Pineda estuvo junto con una joven hace poco tiempo y no dudó en exponerlo frente a Giuliana Rengifo.

Durante la entrevista que los conductores de “Amor y fuego” tuvieron con Giuliana Rengifo, Rodrigo González recordó que el notario Paul Pineda y él se encontraron en su hotel, ubicado en Tarapoto, y que este estaba acompañado por una joven. “Eso pasó previamente a esta señorita, que me dijo que era su novia y estaba con usted, quien también me pidió la foto. Ustedes estuvieron en Puerto Palmeras y me pidieron una foto”. Finalmente, el profesional aclaró que este romance fue antes de conocer a la cumbiambera. VIDEO: Willax TV