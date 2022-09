“EEG”: Renzo se disculpa con Rafael por preguntarle sobre supuesta ruptura con Cachaza

Renzo Schuller se tomó varios minutos para hablar sobre lo ocurrido con Rafael Cardozo, en la noche del pasado lunes. Cardozo dejó intempestivamente el set de “Esto es guerra” luego de que le preguntaran si había terminado con Cachaza. El conductor ‘combatiente’ no dudó en disculparse con el brasileño: “Yo creía que todo era parte de un juego coordinado con Rafael, que se presta muchas veces para estas cosas. El día de ayer, como en otras ocasiones, pensábamos que estaba jugando hasta que se fue. (...) Yo me he comunicado con él. Si se ha sentido aludido, le pido las disculpas del caso”. Video: América TV