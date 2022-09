Brunella Horna sorprende al revelar que su boda con Richard Acuña ya no será en Trujillo

Brunella Horna y Richard Acuña se encuentran próximos a contraer matrimonio, por lo que ya alistan todos los detalles para su ceremonia. Por ello, grande fue la sorpresa cuando la conductora de “América hoy” reveló que su boda ya no se llevará a cabo en Trujillo. La también empresaria aseguró que tendrá que dejar de lado un vestido que se compró en Estados Unidos debido a este cambo. “Fui a Miami, me compré unos vestidos. Cuando llegué (a Lima) cambié de locación y, como cambié de locación, ya no iba mi vestido”, indicó. VIDEO: América TV