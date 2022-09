Peluchín sobre oficialización de Paolo Guerrero y Ana Paula: “Nada peor que un ex despechado”

Rodrigo González no cree en el romance de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Así lo dio a conocer luego de que la dupla oficializara su relación por todo lo alto, pues en los últimos días, han compartido instantáneas juntos e incluso, la modelo ha llegado a conocer al progenitor del futbolista. Sin embargo, Peluchín piensa que todo es una estrategia para llamar la atención de su expareja Alondra García, con quien no hace mucho mantenía una sólida relación. “Como Alondra está volviendo a hacer todo lo que a él le fastidia, entonces él (quiere hacer creer) que está en otra, que lo que ella (Alondra) haga no le afecta. Cuando eso se ve como estrategia se nota y se ve patético, se ve peor. Nada peor que un ex despechado intentando hacer sentir que está feliz . ¡Ay no!”, señaló el conductor de “Amor y fuego”. VIDEO: Amor y fuego