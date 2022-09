Continúan los conflictos. “La gran estrella” sigue dando de qué hablar con las distintas polémicas que surgen dentro de la competencia, no solo entre los participantes, sino también entre los jurados o ‘reinas’. Esta vez fue Susan Ochoa, quien salió con todo a respaldar a una participante que estaba llorando tras las críticas que recibió su presentación. “No hay que caricaturizar la palabra show y tampoco generalizar (...) ahora quieren artistas descartables. Tienes que saber interpretar y saber cantar”, expresó Michelle Alexander para segundos después recibir el descargo de la cantautora peruana. “Si yo he mencionado a artistas, a los cuales yo admiro, es porque muchas veces se han parado en un escenario, pero con su voz han llenado y no han tenido necesidad de otras cosas, más que llenar con su voz. (...) Son chicos que muchas vienen acá y se les pone las cosas más difíciles”, manifestó fuerte y claro. VIDEO: América TV