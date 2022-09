Michelle Alexander aprovechó la presencia de Brunella Horna en la sétima gala de “La gran estrella” para pedirle disculpas públicas por un comentario que hizo años atrás. La productora recordó una palabras despectivas que le dijo en un anterior concurso. “Hace seis años, tú concursaste acá, tenías 18 años y yo tenía 60 años, mucho mayor que tú, y efectivamente no lo hiciste nada bien (...). Todo este tiempo yo me he quedado pensando y no estuvo bien que yo, una persona mayor, adulta, me haya burlado de ti en esa fecha y diga ‘la canción le cae perfecto a ella’, así que te pido mil disculpas”, expresó. Por su parte, la exchica reality le aceptó el perdón. Video: América TV.