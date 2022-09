Sergio George critica participación de Brunella Horna: “Me pareció pésima la actuación”

Brunella Horna estuvo en la edición de “La gran estrella” del 17 de septiembre. Su compañero cantó “You’re the one that I want” mientras ella bailaba y actuaba. Aunque recibieron aplausos del público, Sergio George criticó duramente a la performance. “Me pareció pésima la actuación”, exclamó. “No me pareció bien para nada”, agregó. Sobre el participante del programa, el productor aseguró que no le gustó su canto. “No entendí ni papas de lo que dijo”, opinó. VIDEO: América TV