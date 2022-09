Natalie Vértiz defiende embarazo de Ale Venturo: “Si ellos han tomado esta decisión por algo es”

Natalie Vértiz se pronunció sobre la llegada del bebé de Ale Venturo y Rodrigo Cuba. La modelo celebró el embarazo de su amiga, pero se refirió a las críticas que surgieron contra la pareja debido a que muchos afirman que se apresuraron en tener un hijo juntos, pues no llevan ni un año de relación amorosa. “No soy quién para decir que es muy rápido. Imagínate, me enamoré de Yaco y a los dos meses ya estábamos esperando a nuestro bebé. Creo que los planes de Dios son maravillosos, si es rápido o no, no puedo opinar... siempre mandemos las mejores vibras a todos... Nadie sabe lo de nadie, si ellos han tomado esta decisión por algo es”, expresó. VIDEO: América TV