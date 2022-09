Magaly Medina realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para responder las preguntas de sus seguidores. La conductora fue consultada sobre su rivalidad con Gisela Valcárcel y si se animaría a competir con ella en televisión. La figura de ATV aseguró que no sería una mala idea debido a que, en poco tiempo, estrenará su nuevo reality “La casa de Magaly”, aunque indicó que sería bastante complicado, puesto que chocaría con su vida personal. “Yo siempre he dicho, deberíamos de hacerla de lunes a viernes, pero los sábados un especial de ‘La casa de Magaly’. Trabajar seis días a la semana, ¿quieren que mi esposo se divorcie? Con las justas nos vemos de lunes a viernes, si ya no me ve sábados y domingos, el hombre se muere”, precisó. VIDEO: Magaly Medina/Instagram