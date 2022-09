Pancho Rodríguez ya puede ingresar al Perú, revela Magaly Medina

Pancho Rodríguez fue invitado al programa de Magaly Medina del 16 de septiembre. Debido a sus problemas legales para ingresar a nuestro país, la producción de “Magaly TV, la firme” conversó con el superintendente de Migraciones, quien comentó que puede ingresar al Perú desde el 31 de agosto. Habían declarado nula la sanción impuesta al chico reality, aunque él recién se haya enterado. “Es una buena noticia, pero no me ilusiono porque hace tres meses recibí una carta que decía que se levantaba la prohibición. Sin embargo, en el sistema seguía apareciendo otra cosa, por eso no podía ingresar al Perú”, dijo el chileno. VIDEO: ATV