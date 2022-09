Magaly admite que quisiera una pareja con las cualidades de Julián Alexander: “Qué bonito sería”

Magaly Medina volvió a referirse a la reciente unión de Ethel Pozo y Julián Alexander, pero esta vez no para criticarlos ni para burlarse de las incidencias de su boda, sino para elogiar las capacidades audiovisuales del hermano de Michelle Alexander, pues, como se sabe, la pareja de esposos viene gozando de su luna de miel en las paradisiacas playas de Curazao y la hija de Gisela no ha dudado en compartir postales del tropical destino en sus redes. Desde luego que todas ellas registradas por Julián. Frente a esto, Medina sostuvo: “Si es un director o productor de telenovelas, lo mínimo que sabe hacer es grabar y editar. Ya no tuvo que llevar a alguien de redes, tiene al esposo que le hace la chamba. Ay, yo quisiera a alguien así, de verdad, qué bonito sería. El mío tiene otras cualidades. Te ahorras un montón, Ethel”. VIDEO: Magaly TV, la firme