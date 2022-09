Karla Tarazona cuestiona al ‘Gato’ Cuba: “¿Cómo creas otra familia si no puedes ver a tu hija?”

Rodrigo Cuba y Ale Venturo confirmaron el embarazo de la empresaria este miércoles 14 de septiembre, pero no todo es felicidad. Algunas figuras de la farándula cuestionaron la llegada de un nuevo integrante a la familia Cuba, debido al proceso legal que el futbolista afronta con Melissa Paredes. “Bueno, definitivamente el venido de una relación donde por parte de él (por lo menos) lo que se veía no había terminado el amor. Entonces, no me vas a decir que al terminar mi relación, al siguiente mes me voy a poder enamorar de otra persona, y encima tener otra familia”, expresó Karla Tarazona. VIDEO: Panamericana.