Fiorella Rodríguez sobre su romance con Iván Micol: “A lo mejor es una locura, pero me encanta”

“Amor y fuego” tuvo como invitados a Fiorella Rodríguez y a su actual pareja, Iván Micol. Ambos derrocharon amor en el set de Willax TV, pero no escaparon de las incómodas preguntas de los conductores sobre su relación. No obstante, la profesional tuvo una dulce respuesta: “Yo estuve casada 15 años. De pronto, vuelves a esas ilusiones que te provocan hacer locuras. A lo mejor hago una locura, pero me encanta”. VIDEO: Willax TV.