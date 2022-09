Ricardo Rondón pone en jaque a Pancho Rodríguez: “Si te va bien, ¿por qué quieres regresar?”

En el último programa de “En boca de todos”, Pancho Rodríguez se conectó vía online desde Chile para comentar su situación actual respecto al impedimento de ingreso al Perú. El exchico reality reveló que recurrirá hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revertir la medida. También dijo que había logrado empezar a trabajar y formar su propia empresa, junto a un amigo, de suplementos nutricionales. Frente a ello, Ricardo Rondón cuestionó su deseo de volver. “Si te va bien, ¿por qué quieres regresar?”, preguntó. “ Porque tengo mi vida allá, yo amo Perú. Yo no me fui porque quise. Tuve que reinventarme porque me sacaron”, respondió Pancho. VIDEO: América TV