Magaly revela que su esposo Alfredo Zambrano le pagó toda la boda: “No tengo problema”

A raíz de la esperada unión entre Ethel Pozo y Julián Alexander, Magaly Medina ha salido con todo a opinar al respecto, pues considera que el evento no estuvo tan organizado como se pintaba en distintos medios de comunicación. De esta forma, la polémica ‘Urraca’ se animó a comparar la situación de la pareja con lo que ella vivió hace seis años y dijo, sin mayores inconvenientes, que no se tuvo que preocupar por los costos, ya que su esposo, el notario Alfredo Zambrano, se ofreció a pagar todo lo que la boda requería. “Me han dicho interesada hoy. Mi esposo pagó la boda, yo no tengo problema. Él me pagó hasta los dos vestidos”, comentó durante su programa “Magaly TV, la firme” el último 15 de septiembre. VIDEO: ATV