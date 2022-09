Ethel Pozo indignada por el comportamiento del equipo de “América hoy” en su boda: “Pedí privacidad”

Ethel Pozo se encuentra disfrutando de su luna de miel junto a Julián Alexander en la paradisiaca isla de Curazao, en el Caribe. Sin embargo, se dio tiempo para comentar detalles de su boda y reveló que no le gustó el comportamiento que tuvieron sus compañeros de “América hoy”. “Mi esposo y yo los hemos invitado para compartir y Edson no tuvo mejor idea que presentar a su pareja oficialmente y robarse el show, además de subirse a las mesas. Brunella, que yo pensé era la más lady, tomó de más y no saben todas las imágenes que tengo de ella. La señora Janet dice que ella es la que se salva y hasta trípode llevó para grabar todo. Yo pedí privacidad y no lo han cumplido” , comentó. VIDEO: América TV