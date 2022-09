¡Indignado! Mario Irivarren no aguantó más y se molestó con Facundo González. En la última emisión de “Esto es guerra” del jueves 15 de septiembre, el ‘Wacho’ cometió una falta en un juego y ocasionó que su equipo perdiera puntos. A raíz de ello, Mario arremetió contra su compañero. “Facu, en serio, yo te quiero mucho. (...) No es justo, me estoy muriendo, repitiendo todas las rondas, no puedo más. Les estoy diciendo a todos que me falta el oxígeno para que por la culpa de este... yo pierda el punto, encima se va del estudio y no me da la cara. Así no es Facundo, ¡déjate de tonterías! ”, expresó ofuscado. VIDEO: América TV