En la última edición de “América hoy”, Ethel Pozo se comunicó en vivo para hablar sobre el evento. Además, aprovechó la oportunidad para llamarles la atención a sus compañeros de programa por los escándalos que protagonizaron durante su anunciada boda con Julián Alexander. Sin embargo, Edson Dávila no se mostró conforme con estas quejas y le respondió con todo a la hija de Gisela Valcárcel, con el fin de justificar su mal comportamiento. “La verdad es que estoy molesto e indignado. Me parece que ella ha grabado el video, un poquito (pasada) de copas”, fue el inicio del descargo del conductor para después tildarla de malagradecida. “Ella no puede ser malagradecida, perdóname, Ethel, pero eres malagradecida, hemos llevado alegría a tu boda ”, expresó, para sorpresa de todos los presentes. VIDEO: América TV