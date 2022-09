Pamela Franco antes de cumplir 3 años con Christian: “Todos están esperando que me engañe”

No apuestan por su relación. Pamela Franco comentó el show que realizó Christian Domínguez en la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander, en el cual causó polémica al sacarse la camisa. La cantante desaprobó esta actitud porque aseguró que cualquier cosa que haga el cumbiambero será aprovechada para que la gente exprese comentarios desafortunados hace su romance. Como se recuerda, la pareja cumplirá tres años en las próximas semanas. “Siento que todos están esperando que Christian me engañe, pucha, qué feo. Lo entiendo por todas las cosas que han pasado, pero nosotros, sinceramente, no somos una pareja perfecta. Como dije, hay días así (difíciles), pero nosotros no hemos tenido hasta ahorita una pelea como pareja. Gracias a Dios, estamos bien; creciendo, porque encontrar una familia es difícil”. Video: América TV