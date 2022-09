¡No se guardó nada! En la última edición de “En boca de todos”, los conductores comentaron sobre los vestidos que usaron Valeria Piazza y Pamela Franco para la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander. En un momento, Rondón le preguntó a Tula Rodríguez qué atuendo habría elegido; sin embargo, la respuesta de la presentadora dejó en shock a sus compañeros. “A mí no me preguntes con quién hubiera ido al matrimonio, porque yo no hubiera ido. Yo prefiero guardarme mi opinión”, dijo. VIDEO: América TV