¡Coldplay ya está en Lima! Chris Martin se arrodilló y agradeció al pisar suelo peruano

¡De no creer! Chris Martin pisó suelo peruano y, ante la sorpresa de todos sus seguidores, se arrodilló y juntó sus manos mirando al cielo agradeciendo su estadía en nuestro país. El gesto fue tomado como muestra de humildad, cariño y respeto hacia sus fanáticos. Se conoce que el cantante fue uno de los últimos en abandonar la tripulación junto a toda su banda, con quienes ha llegado para brindarnos dos conciertos, el 13 y 14 de septiembre, como parte de su tour “Music of the spheres”. VIDEO: La República