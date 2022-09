Alejandra Baigorria descarta compromiso por anillo de Said Palao:“Es un detalle bonito”

El cumpleaños de Alejandra Baigorria dio mucho de qué hablar por el anillo que Said Palao le regaló. Así, los televidentes se sorprendieron y, debido al tiempo que llevan juntos, se especuló respecto a un nuevo compromiso en los medios de comunicación. Sin embargo, la chica reality salió al frente para aclarar que estos rumores no son ciertos: “No es un anillo de compromiso, es un detalle bonito. Él sabe que a mí me gustan las joyas y que tengo una pulsera que es igual a la que le faltaba el anillo, entonces hizo el detalle. Él es súper detallista conmigo”. VIDEO: América TV.