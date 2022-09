Janet Barboza se conmovió en boda de Ethel y Julián: “Me puse muy sentimental”

Los conductores de “América hoy” dieron detalles exclusivos de la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander, la cual se llevó a cabo la tarde del 10 de septiembre. De esta forma, Janet Barboza confesó que no pudo evitar llorar al ver a la hija de Gisela Valcárcel llegando al altar para unir su vida en matrimonio, y espera hacer lo mismo en un futuro con su engreída. “Son situaciones que siempre se dan. Yo, en lo personal, también sueño en hacer lo mismo con mi hija. Me rompió el corazón, me puse muy sensible y sentimental cuando entró Ethel del brazo de su tío y se la entregó a su madre”, expresó. VIDEO: América TV