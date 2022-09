Edson Dávila se pronunció sobre el incidente que protagonizó con la presentadora Gisela Valcárcel en la boda de su hija, Ethel Pozo. En el clip se pudo ver a la ‘Señito’ bajando al popular ‘Giselo’ de una mesa en la que estaba bailando. “Ya ve, señora Gisela, ahora por bajarme del cubo justo cuando estaba modelando, porque no han puesto la parte donde estaba modelando, han puesto donde usted me baja. Y ahora dicen que me voy a quedar sin trabajo, que me ha gritado, que me va a botar” , dijo. VIDEO: Instagram