Wendy Sulca es una intérprete peruana que empezó su carrera artística desde su infancia y se volvió viral en YouTube con los temas “La tetita” y “Cerveza, cerveza”. Ahora, con sus 26 años, ha consolidado su trayectoria fusionando ritmos andinos con los actuales. Sin embargo, obtener éxito y reconocimiento no le fue fácil. En entrevista con “Estás en todas”, reveló que en un momento quiso desistir y abandonar la música por los problemas que se le presentaron. “Nos han estafado promotores y, claro, llegó un momento en el que me decía ‘¿qué prefiero, mi seguridad o seguir en la música?’. Sí, he parado varias veces en mi carrera, pero siempre ha habido una luz que me decía ‘sigue’. Antes de la pandemia, me accidenté y estuve un mes en cama, me paralizó un montón, me sentí frustrada, por eso me dio ansiedad. Hasta iba a cantar sentada y cumplir a todo el público”, mencionó. VIDEO: América TV