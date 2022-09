Rosángela Espinoza protagonizó controversial escena durante su aparición en el concierto de Ricardo Arjona el último 9 de septiembre. La chica reality fue acusada por los asistentes al show de quererse colar a la zona vip del concierto, lugar que no le correspondía. “ Rosángela no estaba en la primera fila y pasó dizque a tomar fotos con Karen, pero estaba prohibido, así que la sacaron ”, se leía en el texto que una seguidora de Instarándula le envío a Samuel Suárez. Sin embargo, la respuesta de Rous no se hizo tardar. “Las señoras de atrás se quejaron porque les tapé por un segundo nada más, pero como graban todo, las ratujas marginales”, expresó la ‘Chica selfie’. Seguidamente, ‘Samu’ mostró imágenes en que Rosángela ingresó a la zona vip, pero luego se retiró del sitio. VIDEO: Instarándula