Rafael Cardozo brindó una entrevista y reveló el motivo por el cual sigue aplazando su boda con Cachaza. Recordemos que el brasileño le pidió matrimonio a la chica reality después de 10 años de relación. Ellos aseguraron que el evento se realizaría sí o sí este 2022; sin embargo, ahora todo parece indicar que esto no será así. La pareja aún no tiene la fecha ni ha empezado con los preparativos. El integrante de “Esto es guerra” explicó que la razón es que quiere tomarse su tiempo y no tener presiones de los demás. “Lo importante es cómo lo vives con la persona. Imagina tener que casarme por lo que la gente habla, ¿no? Suerte que he aprendido en mi vida a no hacer caso a la gente”, expresó. VIDEO: América TV