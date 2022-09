Previo al “sí acepto” de Ethel Pozo y Julián Alexander, ‘Giselo’ utilizó sus redes sociales para compartir un momento desafortunado que vivió antes de llegar a la boda. Edson Dávila tomó un transporte público para ir al matrimonio, pero la suerte no estuvo de su lado. “Justo hoy se le ocurre llenar gasolina a la combi, así que voy a llegar a la boda nunca”, escribió en su Instagram. “Dios mío, voy a llegar oliendo a chicharrón. Qué roche. Atrapado en Lurín, mana”, agregó. Inmediatamente, muchos internautas cuestionaron la veracidad de los hechos, por lo que ‘Giselo’ tuvo que pronunciarse. “Para los que no me creen”, redactó al costado de un video en el que se le ve movilizándose. VIDEO: Edson Dávila/Instagram