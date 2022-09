La polémica separación entre Evelyn Vela y Valery Burga continúa dando que hablar. La exmodelo había dado a entender que finalizaron su relación en agosto. Sin embargo, su aún esposo desmintió estas y otras afirmaciones. “Terminamos hace 3 meses”, dijo. La ‘Reina del Sur’ también había asegurado que el ciudadano estadounidense no podía venir a Perú por un tema de papeleo. “No me da la gana de ir (a Lima), porque no quiero ir a verla”, declaró Burga para “Amor y fuego”. VIDEO: Willax TV