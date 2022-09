¡Se acabó el amor! Evelyn Vela le juró amor eterno al barbero Valery Burga en marzo de 2021; sin embargo, ella y su aún esposo han confesado que el matrimonio no va más. Cada uno tiene su versión y este 9 de septiembre el estadounidense conversó con los reporteros de “Amor y fuego” para explicar algunos asuntos. “ Yo he terminado con la señora Evelyn Vela hace tres meses o un poco más, quizás. Yo terminé porque le dije a la señora que nuestra relación no se podía más porque a mí se me acabó el amor. No se me da la gana de ir porque no quiero ir a verla ”, contó. VIDEO: Amor y fuego