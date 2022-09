¡Sacó cara por él! Rodrigo González recalcó que las personas no deben ser tratadas en relación con la cantidad de dinero que perciben luego de las revelaciones de Magaly Medina sobre Julián Alexander.

Rodrigo González volvió a referirse a la pareja del momento: Ethel Pozo y Julián Alexander, quienes están a punto de casarse. El conductor de “Amor y fuego” comenzó diciendo que han decidido casarse muy pronto, por lo que no cree que su unión vaya a prosperar. Tras ello, hizo un comentario en alusión a las revelaciones que compartió Magaly Medina, quien dio a conocer que, a diferencia de Ethel, el director solo era propietario de dos motos. “ A la gente no se le mide por el dinero que tiene, por los autos que tiene, ni por las deudas. A la gente no se le puede valorar por el dinero ”, preciso. VIDEO: Amor y fuego