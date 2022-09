La vez que John Lennon bromeó con la reina Isabel II y cantó su favorita de The Beatles

La reina Isabel II era gran fanática de una de las bandas británicas más icónicas y populares de todos los tiempos, The Beatles. Fue así que en 1963 la monarca asistió a una velada de la boy band. En el concierto, tocaron varios temas que hace poco habían sido lanzados y ya eran megaéxitos en Reino Unido y Europa. De pronto, con un tono muy sarcástico, John Lennon tomó el micrófono y le jugó una broma a la ‘Reina madre’. “Aquellos que están en los asientos baratos aplaudan con sus manos y que el resto mueva solamente sus joyas”, exclamó, observando directamente donde se sentaba la realeza de su país. La reina Isabel II se tomó estas palabras de la mejor manera y el líder de The Beatles comenzó a cantar “Twist and shout”, canción favorita de su majestad. VIDEO: YouTube