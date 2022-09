¡Lo negó todo! Néstor Villanueva no asistió a la audiencia con Flor Polo, pero sí se dejó ver en set de televisión de “En boca de todos” para ser parte del sketch ‘Catarsis’ con el doctor Angulo, quien junto a los conductores de dicha producción analizaron la situación del cumbiambero. Las declaraciones del cantante se enfocaron en hablar sobre la infidelidad: “ No he sido infiel y siempre he respetado mi relación; y, bueno, ya después de haber terminado, de repente, he cometido el error de conversar y salir con una persona ”. El vocalista está llevando un proceso judicial junto a su expareja, que podría resolverse en los siguientes meses y hasta podría llevar a la cárcel al exnuero de Susy Díaz. VIDEO: En boca de todos