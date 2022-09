¡Lo dijo todo! Macarena Vélez se presentó en el programa “América hoy” y explicó las razones por las que no se deja llevar por el qué dirán. De hecho, cuando Janet Barboza la presentó en su ingreso al set, anunció que, pese a las especulaciones sobre ella, era una hermosa mujer. Es por ello que, al ser consultada, manifestó: “ Hay personas que hablan de mí, pero nunca me han visto en persona, no me conocen y les gusta hablar simplemente (...). No me afecta porque yo me quedo con las personas que me conocen y quieren ”. Los haters suelen comentar sus fotos alegando que usa muchos filtros para el contenido que sube a sus redes sociales. VIDEO: “América hoy”