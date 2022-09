Daniela critica a concursante que se enojó porque no voltearon por él: “No fue la actitud correcta”

Miguel Ángel es una persona de la tercera edad que deseaba pertenecer a la presente temporada de “La voz senior”. Lamentablemente, su talento no convenció a los cuatro miembros del jurado. El señor no tuvo la mejor de las reacciones y se enojó en el set. “Nos encontramos en el cielo”, fueron sus últimas palabras. Frente a este episodio, Daniela Darcourt dio unas declaraciones. “A veces no todos los senior reaccionan bien, es una penita ver que el señor Miguel Ángel se vaya así del escenario”, comentó. “Creo que no fue la actitud correcta, pero es parte de la competencia”, opinó la salsera. VIDEO: Latina