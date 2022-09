La reina de belleza Alessia Rovegno tuvo una presentación en la ceremonia del New York Fashion Week 2022, evento que se viene realizando desde el 9 hasta el 14 de este mes. Al llegar su turno para modelar con un can lebrel afgano que tenía como acompañante, tuvo problemas para moverse a lo largo de la pasarela. Esto sucedió luego de que el perrito no le siguió más el paso. Alessia trató de manejar la situación tras agarrar firmemente la correa del perro y optó por sonreír. Sin embargo, destacó en la segunda parte del desfile, llevándose los aplausos de los asistentes. VIDEO: YouTube