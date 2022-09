Durante la última edición de “En boca de todos”, en la tarde de este 8 de septiembre, Melissa Loza fue consultada por la reciente relación que ha comenzado su hija Flavia Ramos. De esta forma, la popular ‘Diosa’ explicó que definitivamente aprueba esta relación y aprovechó la oportunidad para destacar las cualidades de Juan Diego Landa, el joven que ha conquistado el corazón de su engreída. “A mí me alegra que él la apoye a salir adelante, a que termine su carrera. Eso para mí es todo. Es una persona con principios, con valores, bienvenido sea”, expresó. Por último, aclaró que el enamorado de su primogénita no es un futbolista, como se estuvo especulando. “Ha estudiado una carrera relacionado a lo deportivo, pero no es futbolista. Yo estoy tranquila y que Dios la acompañe”, acotó. VIDEO: América TV