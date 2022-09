Nació el amor. Fabio Agostini sorprendió a todos sus compañeros de “Esto es guerra” al revelar en vivo que está enamorado de una joven brasileña llamada Gabrielii. Todo sucedió durante la última edición del reality, en la que la muchacha tuvo una inesperada aparición ante cámaras. “Ella es brasileña. Nos estamos conociendo. Puedo decir que estoy tranquilo. Es la única chica que me interesa”, comentó el español con una sonrisa en el rostro. Además, agregó que, pese a no conocerla mucho tiempo, está encantado con ella. “La conocí en Río de Janeiro hace mes y medio que estuve por allá y me gustó mucho”, agregó, para que minutos después la invitaran a participar en el programa como reemplazo de Alejandra Baigorria. VIDEO: América TV