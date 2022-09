Evelyn Vela fue la última invitada al programa de Magaly Medina. Ahí habló de su matrimonio con Valery Burga, quien reside en Miami, Estados Unidos. En ese contexto, la conductora de “Magaly TV, la firme” reveló en qué situación sí tendría una relación con una persona de otro país. “Si tuviera 18 años, me enamoraría de alguien extranjero y viviría pensando (en el amor)”, dijo la ‘Urraca’. Sin embargo, recalcó que ya no está para eso. “Pero ya a esta edad, no gracias, son días que pasas sola, sin compañeros”, comentó.