Eva Ayllón contó en “La voz senior Perú” que, a sus 13 años, inició su paso en la televisión cuando trabajó como bailarina con las Muñequitas de ébano de “Ritmo en el 4″. Este formato estaba a cargo de Elías Ponce, más conocido en el espectáculo como ‘Pedrín Chispas’. “Yo aproveché y me puse a cantar. Las chicas me alentaban. En la puerta de entrada, que daba a mi espalda, se paró ‘Pedrín Chispas’. Me dijo: ‘Señorita, con usted, voy a conversar el día lunes. Yo dije: ‘Me va a botar’. El lunes me dijo: ‘Olvídate de ser bailarina, vas a ser cantante’”, contó la intérprete nacional. VIDEO: Latina