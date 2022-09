Ethel Pozo se quiebra en vivo por su boda con Julián Alexander: “Esperé muchos años”

Emocionada total. La presentadora Ethel Pozo no pudo ocultar su emoción al ver un reportaje que preparo el programa “América hoy” sobre su boda con el productor Julián Alexander, que se dará el 10 de setiembre. “Me siento entre nerviosa y angustiada. Quiero que ya llegue el día. He compartido el anhelo que tenía de que llegue a mi vida una persona que Dios tenía para mí, que era Julián. La gente sabe de mi historia, y sabe que he esperado muchos años ”, comentó la presentadora, quien recibió el abrazo de sus compañeros. VIDEO: América TV